النواب: مخابرات دولية تنفق مليارات الدولارات لإفشال ما تنجزه مصر

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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، على وجود أجهزة مخابرات دولية تقوم بإنفاق المليارات حتى تحبط الانجازات التي تقوم فيها الدولة المصرية.

مؤكدا فى حديثه أن مصر تواجه حرب قوية ليس ضد الإرهاب فقط إنما تواجه حرب ضد قوى الشر.،كما حذر من احتمال وقوع مصر ليس من خطر ارتفاع الأسعار، وإنما من تفرقة الشعب المصري.

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كما طالب “حسب الله” أثناء حضوره في مؤتمر دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي،من جموع الشعب المصري المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم بكل حرية ونزاهة، وأكد على دعم الرئيس السيسي، وأوضح في حديثه على أن هذا المؤتمر رسالة عامة إلى العالم أن الشعب المصري على قلب واحد ولا يستطيع أحد أن يوقع بهذا الشعب أبداً.

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ومن جانب آخر تحدث وزير الخارجية الأسبق “محمد العرابي”، على روح الشعب المصري الذي يساعد كثيراً في الحفاظ على الأمن القومي، والنهوض باقتصاد بلده، وأكد على ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الفساد والإرهاب في وسط التحديات التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.

كما أكد أيضاً أن قيادة مصر قادرة على أن تبني اقتصاد وطني قوي، ولا يقتصر البناء على التنمية الإقتصادية فقط، وإنما أيضاً بناء تنمية إجتماعية أيضاً.