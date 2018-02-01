خبير سياسي: قطع المعونة الأمريكية عن مصر.. ستكون مغامرة كبيرة من واشنطن

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أكد الدكتور “جمال عبد الجواد” والذي يشغل منصب أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أنه يعتبر قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشأن قطع المعونة الأمريكية عن مصر بمثابة مغامرة كبيرة، وأكد “عبد الجواد” على حب الرئيس الأمريكي لمصر وتقديره لأهل مصر وأكد أيضاً على العلاقة الطيبة بين الرئيس الأمريكي والرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أضاف أيضاً أثناء مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام” والذي يذاع على قناة “TEN” الفضائية أن الرئيس الأمريكي إذا نفذ هذا القرار، فإن مصر قادرة على الرد عليه بالمثل، مؤكداً على أن الرئيس الأمريكي يعاني من الغرور، ولابد له من وقفة من جميع الدول المتوسطة الحجم حتى ترجعه عن ما هو عليه وتعيده إلى أرض الواقع مرة أخرى.

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وعن رأي “عبد الجواد” الشخصي حول قرار ترامب فهو يؤكد أن الرئيس الأمريكي لن يطبق هذا القرار، وأنه من المستبعد أن يخطو على هذه الفكرة وخاصة أن مصر لها دور كبير ومؤثر في المنطقة العربية، وأكد أنه إذا نفذ هذا القرار فسوف يكون لمصر رد فعل قوي وقتها.

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