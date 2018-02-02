وزير الصناعة: 2.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

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أكد المهندس “طارق قابيل” والذي يشغل منصب وزير التجارة والصناعة، أن معدل حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية وصل إلى 2.6 مليار دولار، من بينها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية.

وفي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، اليوم الموافق الخميس 1/2/2018، أكد “قابيل” أن معدل الاستثمار السعودي يصل إلى 11% من الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكداً على دور البرنامج الاقتصادي”شجاع” والذي تهتم به الحكومة المصرية، وبدعم كلاً من القطاع الخاص المصري والأجنبي، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال الاستثمار في البنية التحتية.

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كما أضاف أيضاً إلى أنه جاري العمل على بناء أكبر مدينة صناعية على مساحة تصل إلى 33 مليون متر، وأيضاً إقامة 20 تجمع صناعي من الآن وحتى عام 2020، مؤكداً على السعي لتخفيض عجز الميزان التجاري، بنسبة تصل إلى 20%، وهذا الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج الصناعي.

كما أشار الوزير أثناء حديثه إلى استهداف 4 صناعات، وهي: الكيماوية، المواد البناء، والصناعات النسيجية والهندسية.

ومن جانب آخر ، أكد “عبدالحميد أبوموسى”، والذي يشغل منصب رئيس الجانب المصري، إن هناك العديد من الفرص في مجال الاستثمار غير موجودة في أي مكان في العالم، وخاصة بعدما جرى تحرير سعر الصرف، وأيضاً إصدار قانون التراخيص، وقانون الاستثمار، وفي الوقت الحالي جاري الانتهاء من قانون المزايدات.

وأكد “أحمد الوكيل ” والذي يشغل منصب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المملكة العربية السعودية قد احتلت المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية فى مصر وذلك من خلال 2900 مشروع ، وقد وصلت استثمارات المملكة إلى 27 ملياراً، ومن جانب آخر ازدادت استثمارات مصر لتصل إلى 1300 مشروع تقدر بحوالى 2.5 مليار دولار، منها ألف مشروع برأسمال مصري بقيمة 1.1 مليار.

وأكد الوكيل في نهاية حديثه أن 20% من السياحة السعودية من السياحة العربية، حيث بلغ عدد العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية حوالي 1.8 مليون شخص.

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