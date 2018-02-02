حالة الطقس اليوم في مصر الجمعة 2/2/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم في مصر الجمعة 2/2/2018، وكذلك درجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية، حيث ذكرت هيئة الأرصاد الجوية خلال التقارير، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم اعتدال ملحوظ في حالة الطقس، وذلك بسبب الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث سيكون طقس اليوم معتدل على المناطق الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم :

هذا وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم تكون الشبورة المائية، والتي ستكون كثيفة على بعض الطرق ومدن القناة وصولا إلى حد الضباب مسببه انعدام في الرؤية في تلك المناطق، وتهب الرياح معتدلة شمالية شرقية، كما تتكون السحب المتوسطة والمنخفضة، والتي ستنتشر من السواحل الشمالية للبلاد وحتى منطقة شمال الصعيد جنوبا.

Advertisements

أما بالنسبة لتوقعات حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فإن ارتفاع الموج في البحر الأحمر يتراوح ما بين المتر والنصف وحتى المترين، هذا مع هبوب الرياح السطحية شمالية غربية، أما المتوسط، فيصل ارتفاع الموج فيه ما بين النصف متر وحتى المتر وتهب الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم :