حزب المحافظين: منهج الحزب يمنعه من الدخول فى معارك وهمية

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صرح نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحزب “أحمد حنتيش”، بأن سياسة ومنهج الحزب تمنعه من الدخول فى معارك وهمية لا أساس لها ولا يوجد لها أي دافع أو مبرر خاصة إذا كان هناك علم بتوجه ونوايا أصحابها.

وقال في تصريح أخر : «نحن فى هذا الحزب نعرف جيدا كيف يمكننا التمسك بمبادئنا الأخلاقية وضوابطنا العملية، وجميعنا على علم أن من يتعرض للعمل العام يكون عرضة للشائعات والافتراءات والاختلافات، ويكون عليه أن يتصدق بجزء من سمعته في سبيل العمل العام، ولهذا لا نخوض فى متاهات الرد على المهاترات والأكاذيب خاصة إذا كان من ينشرها من الأشخاص المحسوبين على الحقل الإعلامي ولكن فى الواقع هو منهم براء ».

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ويأتى ذلك ردا على عدد من الواقائع الكاذبة التى أذاعها أحد مقدمي البرامج وقام بنسبها لحزب المحافظين.

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