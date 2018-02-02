وزارة البترول تنفي شائعة زيادة أسعار الوقود اليوم

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ظهر المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول “حمدي عبد العزيز” خلال لقاء له في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، ونفى الأنباء التي ترددت حول نية الوزارة في رفع أسعار الوقود يوم الجمعة القادمة.

وأكد خلال حديثه أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن رفع أسعار الوقود، غير صحيح بالمرة وأن هذه شائعة ولا يوجد أي قرار برفع أسعار الوقود حتى الآن.

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كما طالب الشعب المصري، عدم الانسياق وراء الشائعات ويجب على كل شخص أن يتحرى الدقة ويتأكد من مصدر الخبر أولاً، لأن في الأيام الأخيرة كثرت الشائعات الكاذبة التي تثير غضب المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأكد في نهاية حديثه أن مثل هذه الشائعات هدفها الأول والأخير إحداث القلق بين المواطنين، مشيراً إلى أن أسعار الوقود كما هي لا يزيد عليها جنيه واحد، وأن الوقود متوفر في جميع منافذ البيع على مستوى الجمهورية.

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