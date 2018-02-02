العاملين بالشرق يصدرون بيان يتهمون “أيمن نور” باستغلال رواتبهم لشرب الخمور

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تابع موقع مصر 365 قيام العاملين في قناة الشرق الفضائية التي توالي جماعة الإخوان المسلمين والتي يتم بثها من عاصمة الدولة التركية أنقرة بيان طارئ تم فيه إدانة جميع القرارات التعسفية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة من إدارة قناة الشرق الفضائية بحق جميع العاملين في القناة.

وجاء في بيان العاملين بقناة الشرق الفضائية التالي “مع بداية ظهور الأزمة المالية في قناة الشرق واتخاذها قرارات تعسفية بحق الشباب العاملين فيها بالإضافة إلى تدخلات معتز مطر والذي لم يهتم بحقوقنا الضائعة وتواطأ علينا لمصلحته والتي أدت أن غالبيتنا قد أصبحوا غير قادرين على تحمل التكلفة المعيشية من طعام وشراب ومسكن التي تعد أبسط حقوقنا الإنسانية استغلالاً لظروفنا، حيث إن اغلبنا إما مطلوبين على ذمة قضايا أو هاربين من مصر، وهو يعي ذلك تماماً”.

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كما جاء في بيان العاملين بقناة الشرق الفضائية “نود نحن العاملين بقناة الشرق توضيح رفضنا التام للسياسات السابقة، وإدارة أيمن نور التي أهدرت حقوقنا بسبب عدم صونه للأمانة، وعدم قدرته على الحفاظ على الأموال التي يتم تمويل القناة بها، واستغلاله لأموال القناة ورواتبنا المستحقة التي لم نحصل عليها بسبب صرفه لها على ملذته سواء لاستقطاب ساقطات وممارسة أعمال غير أخلاقية أو على الخمور التي اعتاد على شربها بشكل مكثف أو على رفاهيته مثل تربية الكلاب، في حين أن اغلبنا يكاد لا يجد قوت يومه، ونرفض أيضا استخدام التمويل الخاص بالقناة الذي يتم اعطاؤنا منه رواتبنا في لعب القمار والذي تم خسارته بالكامل مما ترتب عليه اغلاق القناة لحين إشعار آخر وأصبحنا بلا عمل ومأوي مع وعود مزيفة بعودة القناة قريباً”.

وأكد البيان الصادر عن العاملين في قناة الشرق الفضائية عن رفضهم التام لأي اتهامات سوف يتم توجيهها لهم من قبل أيمن نور أو إدارة قناة الشرق واتهامهم بأنهم مأجورين.

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