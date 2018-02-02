“الأوقاف” تحدد موضوع خطبة الجمعة بعنوان “خطورة النفاق وعلاماته”وتحذر المخالفين

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تابع موقع مصر 365 إعلان “وزارة الأوقاف” المصرية عن تحديد موضوع “خطبة الجمعة” تحت عنوان “خطورة النفاق وعلاماته” ليتم تعميم خطبة الجمعة في جميع مساجد جمهورية مصر العربية.

وقد طالبت وزارة الأوقاف من جميع رجال الدين وأئمة المساجد بالالتزام بنص خطبة الجمعة وجوهرها مع الالتزام بوقت خطبة الجمعة ما بين خمسة عشر إلى عشرين دقيقة كحد أقصى لوقت خطبة الجمعة، وأكدت الوزارة على ثقتها في سعة أفاق الأئمة ورجال الدين وسعة فكرهم وفهمهم المستنير للدين الإسلامي وتعاليمه السمحة.

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وأكدت وزارة الأوقاف المصرية على ثقتها بتفهم الأئمة ورجال دين طبيعة المرحلة الحالية وما تطلبه من ضبط الخطاب الديني الدعوي، وحذرت الوزارة جميع المخالفين من الخطباء والأئمة الغير ملتزمين لموضوع خطبة الجمعة.

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