“طبيب” يطالب الحكومة المصرية برفع أسعار السجائر إلى 100 جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس وحدة جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام الدكتور “محمد شعلان” حيث أعلن أن ثلاثين في المئة من مسببات مرض السرطان من الممكن أن يتم الوقاية منها، وأكد أن التدخين وكذلك العدوى إلى جانب السمنة والتلوث تعد من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى انتشار مرض السرطان.

كما طالب الدكتور “محمد شعلان” الحكومة المصرية برفع أسعار السجائر إلى مائة جنيه مصري، وأوضح أن التدخين يعد من أهم الأسباب للإصابة بالسرطان، وأعرب عن بالغ سعادته حينما تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار السجائر.

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أوضح الدكتور محمد شعلان أن علاج جميع المصابين في جمهورية مصر العربية بفيروس سي سوف يؤدي إلى التقليل من حالات الإصابة بسرطان الكبد، وأكد أن السمنة إلى جانب الزيادة الكبيرة في الوزن تعد من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي بالإضافة على سرطان الرحم وسرطان القانون.

وأكد الدكتور محمد شعلان أن تجنب تناول الوجبات السريعة إلى جانب ممارسة رياضة بشكل مستمر ودوري يقي الإنسان من لإصابة بالسرطان، وشدد على أن الوقاية من السرطان ممكنة للجميع ولكن يجب على جموع المواطنين في النهاية الحذر من جميع الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بمرض السرطان، وأكد أن أهم مسببات السرطان داخل المجتمع المصري هي العدوى بالإضافة إلى انتشار التلوث.

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