نقل البرلمان والرئاسة إلى العاصمة الإدارية في خلال 18 شهر

Advertisements

أكد اللواء “أحمد زكي عابدين” والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، أن في خلال ما يقرب من 18 شهر سوف يتم نقل جميع مقرات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يتم نقل رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ومجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الوزارات وبعض من المنشآت التي تتبع الحكومة المصرية، كما أكد أيضاً أن العاصمة الإدارية قد بدأت بالفعل فى تشييد الحي الحكومي,

ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة المصرية عن واحداً من أهم المحاور الاقتصادية والاستثمارية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، والذي يقع في محافظة مطروح، وهذا للنهوض بالاقتصاد بناءاً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

كما وقعت بالأمس وزيرة الاستثمار بحضور كلاً من وزير التنمية المحلية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 3 عقود استثمارية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتضمنت هذه العقود بناء مدينة ترفيهية شبيهة بمدينة “ديزني لاند” في مدينة العلمين على مساحة قدرها 5 آلاف فدان والتي سوف تتكلف 3.3 مليار دولار.

وتم توقيع عقدين آخرين بين المحافظة وشركة إماراتية، التوقيع الأول لبناء مشروع سياحي فندقي بمرسي مطروح بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار على مساحة 172 فدان، والمشروع الثاني هو البدء بتشغيل مصنع التمور بمنطقة سيوة كحق انتفاع لمدة 15 عام، وتبلغ القيمة المالية السنوية 3.2 مليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي ال3 مشاريع نحو 3.7 مليار دولار.

كما أكدت الدكتورة “سحر نصر” أن الوزارة تسعي كثيراً على توزيع المنح في شتي محافظات الجمهورية، حتى تساهم فى هيكلة البنية التحتية لفتح باب الاستثمارات الجديدة في مصر، وفي الفترة القادمة سوف تشهد مصر افتتاح مشروعات جديدة، بناءاً على توجيهات الرئيس، بينما أكد محافظ مطروح أن المحافظة قد نجحت نجاحاً كبيراً في وقت قصير جداً في تنفيذ ما أمر به الرئيس بتأهيل المحافظة بجميع ألوانها حتى تكون مكان سياحي طوال العام وليس مقتصر على فصل الصيف فقط.

اقرأ أيضاً:أتلتيكو مدريد يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم برشلونة في الصيف المقبل