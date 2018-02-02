بالفيديو “نشطاء” يحذرون من الدجاج البرازيلي المنتشر في ميادين مصر

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تابع موقع مصر 365 تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح انتشار بيع دواجن مجمدة برازيلي LEPON في “ميدان العباسية” حيث أن سعر الدجاجة المجمدة لا يتجاوز 12 جنيه مصري على حسب التصريحات التي أعلنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء.

وقد ناشد جميع رواد التواصل الاجتماعي “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي” والهيئة العامة للخدمات البيطري” وكل الهيئات والسلطات المعنية في الدولة المصرية بضرورة القيام بفحص هذه النوعية من الدجاج البرازيلي المجمد بسبب قلة أسعارها بالإضافة إلى أن تواريخ صلاحيتها قد شارفت على الانتهاء مما لا يدع مجال للشك حول مدى صلاحية هذا الدجاج للاستهلاك الآدمي.

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كما أوضح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول تخوفهم من انتشار هذه الكمية الضخمة من الدجاج المجمد البرازيلي في الشوارع في كراتين دون الحفاظ عليها في ثلاجات للعرض لضمان الحفاظ على درجة حرارتها سليمة، وتعد هذه النقطة وحدها مخالفة تستوجب تحرير محضر لمرتكبها لمخالفتها لجميع الشروط الصحية.

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