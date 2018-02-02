وزارة الزراعة تعلن عن ضبط حمير مذبوحة وجاهزة للبيع في محافظة القليوبية

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صرحت الدكتورة “منى محرز” والتي تشغل منصب نائب وزير الزراعة، أن مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط شخص يمتلك مخزن ويقوم بتخزين الحمير المذبوحة في ثلاجة بالمخزن، ويقوم بتوزيع اللحوم على المطاعم بالمحافظة.

كما أضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 7 حمير مذبوحة ومسلوخة وجاهزة للبيع، وأكدت أن الحملة استكملت مهامها للكشف على المطاعم لضبط أية مخالفات لبيع اللحوم والتأكد من أنها صالحة للإستخدام الآدمي.

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كما أضافت أن الحملات التفتيشية مستمرة علي جميع محلات تداول اللحوم، وأيضاً التأكد من صلاحيتها، وأكدت أن من يُضبط بأي مخالفة سوف يحاسب حساب رادع، وأن الوزارة نوهت مراراً على عدم الذبح خارج المجازر للحد من هذه المخالفات، وأيضاً حتى تحمي المواطنين من جشع التجار من غلاء الأسعار.

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