عبد القوي: يجب اندماج الاحزاب المصرية في 3 تيارات رئيسية

Advertisements

قام الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للمنظمات غير الحكومية، بالدعوة إلى إدماج الأحزاب السياسية في ثلاثة مسارات فقط.

وقال عبد القوي خلال حديثه مع الاعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء دي ام سي” الذي يذاع على قناة “دي ام سي” الفضائية أن عدد الاحزاب المصرية اصبح ضخم جدا حيث انه وصل الى 106 حزب وهذا الامر غير طبيعي وغير موجود في اي نظام سياسي بالعالم.

Advertisements

وأضاف قائلا أن التجربة السياسية المصرية فشلت، ولا يوجد اي ظهير سياسي مصري، والحل ان تندمج الاحزاب كلها في ثلاثة تيارات مثل عهد الرئيس الاسبق انور السادات وان يكون أساس النظام السياسي المصري التيار اليساري والتيار الوسطي والتيار اليميني.

اقرا ايضا “قيادي إخواني” يدعو قيادات حزب النور إلى سرعة حله واعتزال الحياة السياسية