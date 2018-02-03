حالة الطقس اليوم في مصر السبت 3/2/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال تقارير اليوم عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في مصر السبت 3/2/2018، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، هذا وذكرت هيئة الأرصاد الجوية كذلك التوقعات بخصوص درجات الحرارة والرياح والبحرين.

حالة الطقس اليوم :

أعلنت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم سيكون معتدل مائل للدفء خلال ساعات النهار على جميع أنحاء البلاد، شديد البرودة خلال ساعات الليل على المناطق الجنوبية، هذا وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسود الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة اليوم كذلك، مع انتشار الصقيع في منطقة وسط سيناء ومناطق المزروعات.

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هذا مع انتشار السحب المتوسطة والمنخفضة والتي ستتكاثر على السواحل الشمالية، وكذلك تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

أما بالنسبة لحالة البحرين، فقد أعلنت هيئة الأرصاد اليوم اعتدال ملحوظ في حالة البحرين، حيث يصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر إلى ما بين المتر والنصف وحتى المترين، مع هبوب الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة، بينما يصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط إلى ما بين المتر والمتر والنصف، وهبوب الرياح الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم :