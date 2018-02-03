جنون في اسعار اللحوم في الأيام القادمة

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أكد “يوسف البسومي” والذي يشغل منصب نقيب الجزارين، أنه في الأيام القادمة سوف تشهد اسعار اللحوم حركة كبيرة، وذلك من بعد ما تراجعت في نهاية الفترة الأخيرة مشيراً إلى أن سعر كيلو اللحم تراوح بين 100 ، 110 جنيه، أما هذا الأسبوع فقد وصل سعر كيلو اللحم ما بين 115 جنيه الي 120 جنيه.

كما أكد خلال لقاء معه على إحدي القنوات الفضائية، أن الأسباب التي أدت إلى إرتفاع أسعار اللحوم هي إرتفاع أسعار الأعلاف ونفاذ مخزون اللحوم المتبقية من عيد الأضحى الماضي.

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كما أشار أنه خلال الفترة القادمة سوف يصل سعر كيلو اللحم البلدي إلى 120 جنيه و 130 جنيه للمواطن، كما أكد في نهاية حديثه أن سعر كيلو اللحم لن يتعدى سعره 150 جنيه.

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