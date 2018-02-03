التموين تخفض اسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

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أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين عن تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة إلى 17 جنيها بدلا من 29 جنيها في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة المصرية والعامة بجميع محافظات مصر.

ويعتبر ذلك ثالث قرار تقوم به وزارة التموين بشأن تخفيض اسعار الدواجن المجمدة منذ شهر أكتوبر الماضي ويأتي ذلك ضمن حملة محاربة الوزارة للغلاء وتنفيذا لسياسة الحكومة في توفير السلع الغذائية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار قليلة مقارنة بأسعارها في الأسواق ولتخفيف العبء عن المواطنين.

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وقد صرح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء الدين فهمي أن قرار تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، وأيضا منافذ مشروع جمعيتي وسيارات تحيا مصر المبردة المتنقلة تنفيذا لتوجيهات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

وأضاف فهمي أن الشركة توفر جميع المنتجات الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والسلع الأساسية في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، إلى جانب استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار كيلو اللحوم المجمدة واللحوم السودانية لـ 85 جنيها مشيرا إلى تحمل الشركة فارق التكلفة وتوفير المنتجات بصورة يومية، ونجاح الشركة في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية حتى عام 2019.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن كافة المنتجات المطروحة في منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة ذات جودة عالية، إلى جانب أسعارها المنخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق مشيرا إلى انتظام صرف المواطنين مقرراتهم التموينية عن شهر فبراير الجاري، كما يصرف السلع الأساسية مثل السكر والزيت إلى جانب العديد من السلع الأخرى مقابل قيمة الدعم المخصص لكل مواطن.

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