“وكالة الأناضول” تعلن اختراق حسابها على “تويتر” ونشر تغريدة مسيئة لأيمن نور

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “الوكالة التركية الأناضول” اليوم عبر موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث أعلن أن حسابها الشخصي قد تعرض إلى اختراق وأوضح أن مخترقيها قد نشروا صور مسيئة إلى السياسي المصري المعارض “أيمن نور”.

وأعلنت وكالة الأناضول التركية عبر صفحتها على موقع تويتر بالتغريدة التالية “تم اختراق حساب وكالة الأناضول باللغة العربية على تويتر لمدة خمس دقائق تقريباً، ونشر مادة تعرضت للسياسي المصري أيمن نور، قبل أن يتم إنهاء هذه الاختراق سريعاً”.

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كما أعلن تغريده وكالة الأناضول التركية التالي “تؤكد الأناضول أنها لم تنشر شيئاً من ذلك مطلقاً، وأن ما نشر نتيجة لعملية اختراق الحساب كما تؤكد الوكالة بوجه عام، أن عملها قائم على الالتزام بمبادئ المهنية والموضوعية، وعدم التعرض لخصوصيات الأشخاص، و تتقدم باعتذارها عن هذه الواقعة المؤسفة للأستاذ أيمن نور”.

ويجدر هنا الإشارة أن وكالة الأناضول التركية قد قامت خلال الفترة السابقة من نشر صورة لحياة الرغد والرفاهية التي يتمتع بها المعارض السياسي المصري الجنسية “أيمن نور” وهو زعيم حزب “غد الثورة” المصري، ورئيس لقناة الشرق الفضائية التي يتم بثها من تركيا، وهذا الأمر أثار جدل كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية بسبب تعرض قناة الشرق الفضائية لأزمة مالية كبيرة وتسرح العديد من العاملين فيها على الرغم من حياة الرفاهية التي يعيشها رئيس القناة أيمن نور.

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