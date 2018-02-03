انتبهوا.. حيلة جديدة لسرقة الفيزا كارد من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى

Advertisements

ضبطت رجال المباحث صباح اليوم علي عاطل تفنن في سرقة “الفيزا كارد” من المواطنين، وتعود الواقعة حيث قامت قوة أمنية بالمرور من شارع رمسيس، الذي يوجد أمام البنك الأهلي، وفوجئوا بسماع صوت استغاثة من أحد المواطنين وعلى الفور ذهب فريق القوة الأمنية إلى مكان الصوت وجدوا شخص يدعى “شريف.ف” 28 عاماً ومهنته سائق ومحل اقامته شبين الكوم محافظة المنوفية.

وأكد على وجود شخص و أدلى بأوصافه، حيث قام الشخص بسرقة الفيزا كارد الخاص به و استبدله بكارد آخر، بحجة أنه يريد مساعدته في سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي، وأقنعه أنها بها عطل، وبعد سماع مواصفات السارق تبين أنه مسجل نصب وسرقة، تم تتبع خط سيره وتم القبض عليه وبحوزته عدد 3 بطاقات فيزا كارت جاري الكشف عن أصحابهم، واتضح أنه يدعي أسامة وسبق اتهامه في 4 قضايا ومطلوب تنفيذ حكم عليه في القضية رقم 233125 لسنة 2008، وقد صدر الحكم عليه بالحبس شهر في عام 2009.

Advertisements

وعند مواجهة المتهم، أدلى بأنه قام بسرقة الفيزا كارد من المدعو “شريف” بعد أن تعرف على الرقم السري الخاص به، كما أضاف أن البطاقات الأخري التي ضبطت معه هي حصيلة سرقته ليوم سابق، وقام رجال الأمن باستدعاء المجني عليه وتعرف على المتهم واتهمه بالسرقة وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتم إحالته للنيابة للتحقيق.

اقرأ أيضاً: “مشروع هضبة الجلالة” تضمن على 5 مشروعات أخرى ضخمة تعرف عليها.