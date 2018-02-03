للمرة الثانية سقوط أسانسير بمركز مؤتمرات بني سويف بـ9 لاعبين

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تابع موقع مصر 365 حادث سقوط أسانسير قاعة مؤتمرات في جامعة بني سويف القائم في منطقة كورنيش النيل في محافظة بني سويف حيث سقط الأسانسير من الدور الثاني إلى الدور الأرضي دون حدوث أي إصابات بشرية.

وأعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور “منصور حسن” عن قيام 9 لاعبين في نادي بني سويف الرياضي والذين يقومون في فندق مركز المؤتمرات باستقلال المصعد الكهربائي في أدوار مختلفة وبسبب الحمولة الزائدة على الرغم من التنبيه على ضرورة الالتزام بحمولة المصعد الكهربائي وهي خمسة أفراد فقط، وهبط بهم المصعد الكهربائي من الدور الثاني إلى الدور الأرضي في المبنى.

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وأوضح منصور حسن أنه فور وقوع الحادث في حالة من الفزع والرعب والهرج التي سيطرت على اللاعبين قام الموظفين العاملين في الفندق بالتعاون مع مدير الفريق بفتح باب المصعد وتم إخراج جميع اللاعبين قبل وصول قوات “الحماية المدنية” ولم يسفر حادث سقوط الاسانسير عن أي إصابات أو اختناقات بين اللاعبين.

وبعد تعرض اللاعبين للحادث قاموا بممارسة جميع أنشطتهم العادية وتم عقد الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتم عقده في جامعة بني سويف وخصوصاً أن حادث سقوط المصعد لم يستغرق سوى عشر دقائق فقط.

وأعلن منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أنه فور علمه بحادث سقوط المصعد الكهربائي شدد على ضرورة العمل على توفير الرعاية والاهتمام الطبي بجميع اللاعبين وجميع المترددين على المركز، وقد قام مدير النادي الرياضي لكرة القدم “وائل حبيب” بالاطمئنان على جميع اللاعبين الذي تعرضوا لحادث سقوط المصعد الكهربائي.

وأعلن منصور حسن أنه قد أعطى تعليمات مشدد يوم الثلاثاء السابق بضرورة عمل الصيانة اللازمة لجميع المصاعد الكهربائية بجامعة بني سويف ووحداتها وكذلك المراكز التابعة لها مع توفير عامل لكل مصعد كهربائي.

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