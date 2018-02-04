حالة الطقس اليوم في مصر الأحد 4/2/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس اليوم الأحد الموافق 4/2/2018 ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية، حيث ذكرت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم سيكون معتدل في درجات الحرارة، حيث يستمر اليوم ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بالمقارنة بتلك الفترة من كل عام، وذلك على المناطق الشمالية للبلاد والوجه البحري ويمتد جنوبا حتى القاهرة وشمال الصعيد، بينما تزداد البرودة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من نهار اليوم التالي.

حالة الطقس اليوم :

أضافت هيئة الأرصاد الجوية خلال التقرير الذي نشرته عن طقس اليوم، أن الارتفاعات التي ستطرأ على درجات الحرارة اليوم ستكون مصحوبة بتكون الصقيع على مناطق المزروعات ومنطقة وسط سيناء، وذلك خلال ساعات الليل، هذا مع انتشار السحب المتوسطة والمنخفضة خاصة على مناطق السواحل الشمالية، وتكون الشبورة المائية التي ستكون كثيفة على بعض الطرق مكونة ضباب، وكذلك في مدن القناة مسببة انعدام في الرؤية في تلك المناطق خلال الساعات الأولى من النهار.

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وتتميز حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم بالاعتدال، حيث يصل ارتفاع الموج اليوم في البحر المتوسط إلى ما بين المتر والنصف وحتى المترين، مع هبوب الرياح الشمالية الشرقية، بينما يصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر هو الآخر إلى ما بين المتر والنصف وحتى المترين، مع هبوب الرياح الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم :