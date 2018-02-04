“المتحدث العسكري” يعلن عن تدمير 16 وكراً وحرق 4 أفدنة من المخدرات بوسط سيناء

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تابع موقع مصر 365 قيام “قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني” في منطقة وسط سيناء من قيامهم باكتشاف وتدمير مخزن تم العثور بداخل المخزن على كميات ضخمة من الذخائر.

وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان له منذ وقت قليل “إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني قد قامت بتدمير ستة عشر وكراً يتم استخدامهم من قبل العناصر التكفيرية من أجل الاختبار وتخزين احتياجاتهم الطبية والإدارية إلى جانب تدمير أربعة أفدنة تم زراعتها بالمخدرات بالإضافة على ضبط كمية كبيرة من المخدرات معدة من أجل التوزيع.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار إحكام قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى مناطق وسط سيناء إلى جانب ضبط قوات إنفاذ القانون على أتوبيس تم العثور بداخله على كمية كبيرة من المواد المخدرة في نفق الشهيد أحمد حمدي.

وقد قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من مواصلة جهودها في مكافحة ومواجهة العناصر الإرهابية بمنطقة وسط سيناء في إطار الجهود العظيمة التي تبذلها القوات المسلحة من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

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