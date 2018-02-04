“مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” تنفي أنباء وقف صرف الخبز المدعم

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تابع موقع مصر 365 إعلان “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري” عن نفيه ما تم إثارته عبر العديد من المواقع الإلكترونية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تعلن عن توقف صرف الخبز المدعم من خلال بطاقات الدعم السلعي.

وقد قامت “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء المصري” بالتواصل مع المسؤولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة مدى مصداقية وصحة هذه الأنباء والتي أعلنت أن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة، وأكدت على استمرار الوزارة في صرف الخبز المدعوم لجميع المواطنين بشكل يعد طبيعي، وشددت الوزارة على التزامها بصرف الحصص الكامل لكل المواطنين من الخبز المدعم على بطاقات الدعم السلعي بخمسة قروش فقط لرغيف الخبز دون أي تغييرات تم إدراجها على منظومة الدعم السلعي.

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وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار صرف الخبز المدعم وعدم إلغاء حصص دعم الخبز أو حتى تخفضيها، وقد أعلنت الوزارة أن منظومة الخبز الجديدة سوف تساعد على تقليل نسبة الفاقد من الخبز المدعم إلى جانب المحافظة على حقوق المواطنين في الحصول على الدعم السلعي ودعم الخبز.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بداية تطبيق النظام الجديد في استخراج بطاقات التموين الذكية لأول مرة بدل تالف، وبدل فاقد إلى جانب الفصل الاجتماعي وحذف المستفيد من بطاقات الدعم السلعي عن طريق الهاتف المحمول لصاحب بطاقة الدعم السلعي.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجب على المواطن الراغب في الحصول بطاقة الدعم السلعي في التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن، وبمجرد تقديم الطلب سوف يقوم بإرسال رسالة فارغة عن طريق هاتفه المحمول الخاص المسجل به طلب الحصول على بطاقة دعم سلعي على رقم 91237، وبعد أسبوع من تسجيل الطب سوف يتم الرد عن طريق رسالة نصية بقبول الطلب أو رفضه وفي حال الرفض يتم توضيح الأسباب.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة قبول طلب الراغب في الحصول على بطاقة دعم سلعي سوف يتم إرسال رسالة للمواطن مرة أخرى بعد مرور خمسة عشر يوم من تقدمه للطلب تفيد بأن بطاقته للحصول على الدعم السلعي قد تم استخراجها وعلى المواطن أن يتوجه إلى مكتب التموين التابع له ليقوم باستلامها.

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