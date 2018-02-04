تعرف على الفرق بين الدجاج السليم والدجاج الفاسد

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يقدم موقع مصر 365 نصائح من أجل التعرف على الدواجن السليمة والصالحة للاستهلاك الآدمي وبين الدجاج الفاسد، حيث انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأنباء حول تداول كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة والمنتهية الصلاحية داخل الأسواق المصرية.

وقد سجل سعر كيلو الدجاج المجمد المستورد خمسة عشر جنيه للكيلو الواحد، بعد أن كان يسجل ما بين خمسة وثلاثين إلى أربعين جنيه مصري للكيلو، وقد قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية من التحذيرات حول صلاحية الدواجن المجمدة المستوردة المطروحة في الأسواق المصرية، وكذلك تم التحذير من الدواجن المجمدة التي توشك صلاحيتها على النفاذ لتأثيرها على الصحة العامة.

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وقد قامت العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالإقبال على شراء الدواجن المجمدة والقيام بتخزين كميات كبيرة منه تكفي للعديد من الأشهر، وقد أعلن رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور “عبدالعزيز السيد” تحذير حول انتشار الدواجن المستوردة من البرازيل خلال الفترة الحالية.

وأكد عبدالعزيز السيد على قرب انتهاء صلاحية البعض منها في الوقت الذي يقوم فيه العديد من المواطنين في الدولة المصرية على شراء كميات تعد كبيرة من الدواجن المجمدة لعدم معرفتهم بأن هذه الدواجن المجمدة قرب صلاحيتها على الانتهاء والنفاذ.

وأكد عبدالعزيز السيد أن الدواجن البرازيلية المجمدة التي تنتشر في العديد من الأسواق التجارية خلال الفترة الحالية تنتهي صلاحيتها بشكل نهائي وتكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهري مارس ومايو القادمين من العام الجاري 2018.

شدد كبير أخصائي الوقاية بالهيئة العامة للرقابة البيطرية الدكتور “سمير موسى” على أهمية أن يتوخى جميع المواطنين الحذر والحيطة عند قيامهم بشراء الدواجن المستوردة المجمدة خلال الفترة الحالية بعد انتشار كميات ضخمة من الدواجن المجمدة في الأسواق وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو انتشار الدواجن التي قرب تاريخ صلاحيتها أن ينفذ.

وشدد الدكتور سمير موسى على ضرورة مراجعة تاريخ صلاحية الدجاج قبل شرائه وأن يقوم المواطن بشراء الدجاج المجمد من مكان مضمون، ولا يقوم المواطن بشراء الدواجن المجمدة التي يتم تداولها من قبل بعض الأشخاص على الأرصفة دون حفظ الدجاج في ثلاجات لحماية من التلف.

وشدد الدكتور سمير موسى على أهمية الحذر في حالة وجود أي علامة تعد غريبة على الدواجن المجمدة مثل تغير رائحتها أو تغيير لونها أو تغيير ملمسها حيث أن هذه العلامات تعبر عن حالات انتهاء صلاحية الدجاج المجمد، وأكد على صعوبة معرفة الدواجن المجمدة المستوردة المنتهية الصلاحية إلا في حالة وجود طبيب مختص في هذا الشأن، وخصوصاً في حالات انتهاء صلاحية الدواجن خلال المرحلة الأولى.

وهناك بعض النصائح التي من خلالها يسهل معرفة الدجاج السليم والدجاج الفاسد وهو اللون حيث أن تغيير لون الجلد وتحوله إلى اللون الرمادي أو إلى اللون الأزرق أو إلى ظهور البقع الصفراء على جلد الدجاج يدل على فساده.

كما يمكن معرفة الدجاج السليم من الدجاج الفاسد من خلال الرائحة حيث أن الرائحة الغريبة الغير مألوفة أو خروج بعض الروائح التي تشبه رائحة الأحماض تدل على فساد الدجاج، وكذلك لزوجة الجلد فإذا كان جلد الدجاج أملس بطريقة غير عادية فهذا يدل على فساد الدجاجة، بالإضافة إلى وجود كسور في عظام الدجاج يدل على عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وأثناء طهي الدجاج الفاسد لا يتحول لونه إلى اللون الأبيض مع انبعاث روائح كريهة منها أثناء الطهي.

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