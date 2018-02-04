تعرف على الشروط وطريقة التقديم لوظائف الهيئة العامة للخدمات الحكومية

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أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنها ستحتاج إلى موظفين لشغل مناصب رؤساء الإدارات المركزية شريطة أن يكون لدى مقدم الطلب مؤهل عالي وأن يقضي سنة واحدة على الأقل في شغل منصب أدنى رتبة مباشرة في وظيفة حكومية.

وحددت الهيئة اماكن التقديم والشروط وقد اشترط ان يتوافق المتقدمين مع الشروط القانونية المحددة للعمل في الوظائف المتاحة في الهيئات الحكومية، وان يقدم الاوراق المطلوبة التي تدل على مستوى المهارات المطلوبة في المتقدم.

ويمكن التقديم الكترونيا من خلال:

الموقع الإلكتروني للهيئة

الموقع الإلكتروني لوزارة المالية

موقع بوابة الحكومة المصرية

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