البيئة تحذر كبار السن وذوى الامراض الصدرية من الهواء الطلق من الاحد إلى الثلاثاء

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طالبت وزارة البيئة المواطنين المسنين وذوي الامراض الصدرية والجهاز التنفسي بخفض الانشطة اليومية في الهواء الطلق من الاحد الى الثلاثاء، وفقا لتقارير صادرة عن منظومة الإنذار المبكر التي تتبع وزارة البيئة.

وقالت الوزارة فى بيان لها ان هذا يرجع الى ان الظروف الجوية السائدة وسكون الرياح وبالتالي لا تشتت الملوثات، وتتركز في طبقات من الغلاف الجوي بالقرب من الأرض، والذي يعرف باسم ظاهرة الانعكاس الحراري، حيث طبقة من انعكاس الحرارية، الأمر الذي يجعل التهوية في مرحلة حرجة تصل إلى مرحلة سيئة خلال ساعات الليل.

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وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى تتعلق بأي مصدر لتلوث الهواء من خلال الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الوتس اب 01222693333.

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