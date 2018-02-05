حالة الطقس اليوم في مصر الاثنين 5/2/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات

Advertisements

حالة الطقس اليوم في مصر، حيث ننشر لكم اليوم ومن خلال موقعنا موقع مصر 365 توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الاثنين 5/2/2018، وردجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية والرياح وحالة البحرين، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية خلال تقرير اليوم، أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية للبلاد، مائل للحرارة على المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، هذا مع هبوب الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة.

حالة الطقس اليوم :

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال تقرير اليوم عن توقعات حالة الطقس قي مصر، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على المناطق الجنوبية خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل، هذا مع انتشار الشوائب على مدن القناة.

Advertisements

هذا وتنتشر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية وتمتد جنوبا لتشمل الوجه البحري والقاهرة وحتى منطقة شمال الصعيد، وتهب الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة والمتوسطة.

أما بالنسبة لحالة البحرين، فتتميز حالة البحرين اليوم بالاعتدال، حيث يصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط ما بين المتر والنصف وحتى المترين، وتهب الرياح الجنوبية الغربية، بينما يصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر ما بين المتر والنصف وحتى المترين، وتهب الرياح الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم :