“جورج بولس” يعلن موافقة الجهات الأمنية لدخول لبنانين للإسكندرية دون تأشيرة

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس شركة تي شوري تورز “جورج بولس” عن حصوله على موافقة من الجهات الأمنية المصرية من أجل دخول سائحين لبنانيين قادمين على “الطائرات الشارتر” بدون حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة إلى الأراضي المصرية، لتعد بذلك مدينة الإسكندرية هي المدينة الثانية في جمهورية مصر العربية التي يتم دخولها دون الحصول على تأشيرات دخول مسبقة بعد مدينة شرم الشيخ.

وأوضح جورج بولس أن هناك العديد من الجهود التي تبذل خلال الوقت الراهن من أجل أن يتم تطبيق الدخول بدون الحصول على تأشيرات دخول مسبقة في بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس، وأوضح أنه سوف يتم خلال العام الجاري 2018 من العمل على زيادة عدد “طائرات الشارتر” الوافدة إلى المدن المصرية التالية “مدينة الإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى الغردقة” لتصل عدد رحلات طائرات الشارتر حوالي ألف وخمسمائة رحلة جوية بزيادة تقدر بحوالي ثلاثمائة رحلة جوية عن العام السابق 2017 الذي سجل حوالي ألف ومائتين رحلة جوية عن طريق طائرات الشارتر.

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وجاء تصريحات جورج بولس على هامش حضوره “مؤتمر صحفي” قد تم عقده في مدينة الإسكندرية بمناسبة توقيعه على عقد خط طيران شارتر جديد ما بين العاصمة اللبنانية بيروت وبين مدينة الإسكندرية، وقد حضر فعاليات المؤتمر الصحفي عدد كبير من أصحاب الشركات الفندقية والسياحية بالإضافة على حضور ممثلي من أجهزة الإعلام المختلفة.

وقد أعلن جورج بولس عن تعاون سوف يتم ما بين “مجموعة مارسيليا للتنمية السياحية” من أجل العمل على فتح أسواق للاستثمارات السياحية الجديدة التي يتم جلبها عن طريق طائرات شارتر تشمل العديد من الدول الأجنبية إلى جانب الدول العربية التي تقل فيها ساعات رحلات الطيران ما بينها وبين المناطق السياحية في جمهورية مصر العربية عن خمس ساعات.

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