قانون جديد لاصحاب المعاشات بخصوص الرواتب

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في حوار خاص مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أكدت علي أن قانون التأمينات والمعاشات الذي تم التعاقد عليه من قبل الوزارة سوف يخرج للنور في أقرب وقت ممكن وسوف يتم تطبيقه علي أصحاب المعاشات التقاعدية والتأمينات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن القانون الجديد الخاص بأصحاب المعاشات التقاعدية والتأمينات سوف يتم مناقشته في مجلس النواب حاليا.

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وأكدت والي من خلال تصريح صحفي، بأن القانون المعاشات والتأمينات الجديد سوف يقوم بحل كافة المشاكل التي تواجه أصحاب المعاشات التقاعدية في مصر بشكل كبير، مشيرا بأن القانون الجديد سوف يقوم بإلغاء فكرة صرف المعاش على الأجر الأساسي كما كان موجود بالقانون القديم.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن احتساب راتب أصحاب المعاشات التقاعدية والتأمينات سوف يكون على إجمالي الراتب الشهري الشامل، وذلك في حين موافقة أعضاء مجلس النواب على القانون الجديد الخاص بأصحاب المعاشات، وليس علي الأجر الأساسي كما هو متمثل في القانون القديم الذي يعمل بيه في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن المرتبات في مصر تمثل بنسبة 20% فقط من إجمالي الراتب.

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