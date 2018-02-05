“الأعلى للإعلام” تقرر إيقاف أسبوع لكل من ملعب شريف والكورة كل يوم

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف إذاعة برنامج “الكورة كل يوم” والذي يتم إذاعته عبر قناة الحدث، وقد تضمن القرار إيقاف البرنامج لمدة أسبوع كامل بسبب وقوع البرنامج في تجاوز مهني كبير حيث قام مقدم البرنامج خلال الفترة الأخيرة بالتصريح بعبارة “بهلول الكرة المصرية” ليصف بهذه الكلمات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ونجله.

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان صادر عنه اليوم الموافق الاثنين الخامس من شهر فبراير الجاري لعام 2018 إلى إحالة مقدم برنامج “الكورة كل يوم” الإعلامي عبدالناصر زيدان على “نقابة الإعلاميين” من أجل إجراء تحقيق معه ليتم بعدها بإجراء إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنتيجة التحقيق من الإعلامي.

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وجاء نص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان على التالي “صدر القرار بناء على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بناء على ما ورد في برنامج الكورة كل يوم على قناة الحدث يوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير السابق لعام 2018”.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري على إيقاف مقدم برنامج “ملعب شريف” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “إل تي سي” لمدة أسبوع أيضا بسبب التجاوزات التي تم في حلقة من حلقات البرنامج خلال استضافة البرنامج للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حيث وجه هجوم عنيف إلى العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق من أهم هذه التصريحات هجومه على إحد الصحف الخاصة عند تصريحه “اللاعب مايوكا الذي يطالب بمبلغ 2 مليون دولار”.

وتضمن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على إحالة مقدم برنامج ملعب شريف الإعلامي “أحمد الشريف” إلى “نقابة الإعلاميين” من أجل إجراء تحقيق معه في الواقعة، وإخطار المجلس بنتائج التحقيقات، كما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توقيع غرامة على القناة الفضائية “إل تي سي” قدرها خمسة وعشرين ألف جنيه مصري يتم إضافتها إلى أي عقوبة سيتم توقيعها على القناة الفضائية في حال تكرار أي مخالفة أخرى.

وقد أعلن أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “أحمد سليم” أن القرار قد صدر بناء على توصية من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بناء على ما ورد في برنامج “ملعب شريف” الذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية إل تي سي خلال حلقة يوم السبت الموافق الثالث من شهر فبراير لعام 2018 بالإضافة على ما ورد أيضا في حلقة الأحد الماضي والذي تم فيه هجوم عنيف صادر عن المستشار مرتضى منصور لصحيفة خاصة مصرية ولرئيس تحريرها.

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