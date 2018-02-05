تعرف على آخر تعديلات قانون إشغال الطرق

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تمت الموافقة من قبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة، وهذا لعرضه علي مجلس النواب حتى تتم مناقشته خلال الجلسة القادمة.

وقد تم الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، حتي تتم مناقشة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 والذي يخص إشغال الطريق العام.

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كما أضاف”أحمد السجيني ” والذي يشغل منصب رئيس لجنة التنمية المحلية، أن هذا القانون بخصوص التعامل مع عربات المأكولات بالإضافة إلى العديد من الظواهر الموجودة في شوارع المدن القديمة وبدأت فى الزحف إلى المدن الجديدة حتى يتم الحفاظ عبى الشكل العام للشوارع ومظهرها الحضاري.

كما نص القانون الذي تم الموافقة عليه من قبل اللجنة على أنه «لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التى تخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة لا تقل عن عام قابلة للتجديد لاشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها يقررها المحافظ المختص أو رئيس الجهاز ،وهذا يأتي وفقًا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة والحماية المدنية».

كما قامت اللجنة بتعديل قيمة الرسوم التي قد نص عليها مشروع القانون الذي قدمته الحكومة من 10000 جنيه حتى أصبحت من 500 إلى 20000 جنيه.

بينما جاء النص الذي يتضمن التعديل- بأن «يدفع طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع المكان والطرق وطبيعة الأشغال والعمل بـ قيمة تبدأ من 500 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه مع إمكانية التسديد بالتقسيط، أو يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ».

كما نص القانون على أن يقوم الشخص نفسه بإعداد التصريح، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة من الجهات المختصة بإصداره، كما أيضاً ينص على أن لا يسري التصريح إلا لما جاء في محتواه وهذا بالنسبة إلى الأشغال الذي تم إصداره من أجله، ويحق لجهة إصدار التصريح أن توقف التصريح إذا تمت أي مخالفة، وفي حالة عدم وجود أسباب لوقف التصريح فعلى جهة التصريح إصدار قرار تبين فيه أسباب وقف التصريح أو إلغاءه.

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