وزيرة الاستثمار تطلق حملة لترويج الاستثمار في مصر

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أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حملة جديدة هدفها الترويج للاستثمار في مصر، وأكد المهندس نجيب ساويرس والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات، في فيديو تم نشره على موقع وزارة الاستثمار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع يوتيوب، مؤكداً أن هذه الفترة احسن فرصة للاستثمار في مصر، مؤكداً إلى أن العائد بها يعد من أعلى العوائد الموجودة في دول العالم .

كما أشار إلى أن قانون الاستثمار يشارك أيضاً في القضاء على البيروقراطية والقوانين المكملة له حتى يشجع الكثير من المصريين على زيادة الاستثمار في مصر ، كما أكد أن نجاح المستثمر المصري مهم جداً لأنه يشجع المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر لأنه ينظر إلى نجاح المستثمر المصري أولاً.

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كما أضاف في نهاية حديثه على وجود تطور كبير في مصر في الفترة الأخيرة، في العديد من المجالات مثلاً: إنشاء طرق جديدة ومحطات طاقة تكفيل 10 سنوات وأكثر، وأشار إلى أن اكتشاف الغاز في البحر الأوسط كافية للإنتاج المحلي، ويمكن التصدير منها أيضاً.

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