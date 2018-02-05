قرار عاجل من وزارة الصحة بشأن واقعة تصوير المرضي في مستشفي العباسية

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انتشرت صباح اليوم على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” صور من داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، يظهر فيها مرضي بدون ملابس على أرضية دورة المياه ومعهم عامل من المستشفى.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان عصر اليوم عن إيقاف كلاً من: مدير المستشفى، وطاقم تمريض مكون من 11 شخص وتم إحالتهم للتحقيق في واقعة تصوير مرضي المستشفى في وضع غير لائق.

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كما أكدت الدكتورة “منن عبد المقصود” والتي تشغل منصب الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، أنها عند علمها بهذه الواقعة أصدرت قراراً بإيقاف مدير المستشفى و11 من طاقم التمريض المسئولين عن الواقعة وتم احالتهم للتحقيق على وجه السرعة، والتى تعد مخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009 والذي ينص على أن يحظر نشر صور المرضى في الإعلام ويعد أيضا انتهاكا لحقوق المريض النفسي.

وأضافت أيضاً إلى أنها كلفت إدارة مصالح المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية والتي من أهم أولوياتها الإشراف على المستشفيات التابعة لها بانعقاد لجنة تقصي حقائق بالتنسيق مع لجنة حقوق المرضى بالمستشفى والمجلس الإقليمي للصحة النفسية للتحقيق فيما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى شاشات التلفاز.

ومن جانب آخر أكد الدكتور خالد مجاهد والذي يشغل منصب المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة والسكان في متابعة شخصية لما يتم في التحقيقات بشأن هذه الواقعة ، مؤكداً على أنه حريص كل الحرص على خصوصية المرضى النفسيين وعدم التعرض لحقوقهم بأى شكل وعدم انتهاك حقوقهم.

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