“الشؤون الدينية البرلمانية” تؤكد خلو مصر من الملحدين وقانون الإلحاد للوقاية

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تابع موقع مصر 365 إعلان وكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري النائب “شكري الجندي” عن نفي وجود أي ظاهرة الإلحاد في جمهورية مصر العربية، وأكد أن جميع الدراسات الإسلامية والدينية التي يقوم بإعدادها الأزهر الشريف من أجل مواجهة ظاهرة الإلحاد لا تخص الدولة المصرية وإنما تخص العالم الإسلامي على وجه العموم.

وجاء تصريحات النائب شكري الجندي تعقيباُ على التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الدكتور “عبدالهادي زارع” بخصوص تزايد أعداد الملحدين في جمهورية مصر العربية وخصوصا بين النساء وأرجع السبب في وجود ظاهرة الإلحاد هي موقع الفيس بوك وكذلك السوشيال ميديا.

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وأضاف النائب شكري الجندي أن حالات الإلحاد في المجتمع المصري هي عبارة عن حالات نفسية تكون أشبه بالاضطراب العقلي وسرعان ما يعود الشخص المصاب بهذه الحالة النفسية بالتوبة إلى الله عز وجلِ، وأضاف أنه لم يتم تأسيس قاعدة لشواذ الفكر في جمهورية مصر العربية، حيث أن الدولة المصرية فيها مائة وعشرين مليون مواطن مصري فإذا كان يوجد ألف أو ألفين من أصحاب الفكر الشاذ المضطرب وكذلك المصابين بالحالات النفسية الغير مستقرة فإن هذا لا يعد ظاهرة.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري أن مشروع قانون الإلحاد المقدم من قبل النائب “عمر حمروش” أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري لا يعني الاعتراف بوجود ظاهرة الإلحاد في جمهورية مصر العربية، ولكنه يأتي في إطار باب الوقاية والخوف على الشباب المصري.

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