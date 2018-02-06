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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 6/2/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات المصرية، حيث أشارت الأرصاد الجوية إلى طقس اليوم مؤكده أن الطقس سيكون معتدل مائل للدفء على السواحل الشمالية للبلاد، مائل للحرارة على السواحل الجنوبية خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وأضافت هيئة الأرصاد أيضا خلال تقارير اليوم توقعات درجات الحرارة في جميع المدن والمحافظات المصرية، وكذلك الرياح واتجاهها وحالة البحرين، وتوقعات انتشار السحب أو عدمها وكذلك توقعات تكون الشبورة المائية.

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حالة الطقس اليوم :

أكدت الأرصاد الجوية خلال تقارير اليوم، أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الجنوبية خلال ساعات النهار، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من العام، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة.

وأضافت هيئة الأرصاد كذلك، توقعات بتكون السحب المتوسطة والمنخفضة، والتي ستتكاثف على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق الغربية، كما ستشهد الساعات الأولى من صباح اليوم تكون الشبورة المائية، والتي ستمتد على السواحل الشمالية ومدن القناه والوجه البحري والقاهرة، مسببه قلة الرؤية في تلك المناطق.

أما بالنسبة لحالة البحرين الأبيض والمتوسط، فالبحر المتوسط اليوم تتراوح حالته ما بين الاضطراب الخفيف والاعتدال، ويصل ارتفاع الموج فيه ما بين المتر والمتر والنصف، مع هبوب الرياح السطحية جنوبية غربية معتدلة، أما بالنسبة للبحر المتوسط، فهو مستقر اليوم، يصل ارتفاع الموج فيه ما بين النصف متر والمتر ونصف، مع هبوب الرياح السطحية شمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة اليوم :