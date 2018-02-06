“الأرصاد” تحذر من وقوع كارثة كبرى بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبدالعال محمد” حيث صرح قائلاً “إن العالم كله سوف يشهد كارثة كبرى بسبب التغيرات المناخية خلال الفترة القادمة”.

وأعلن الدكتور أحمد عبدالعال محمد أن كل الدول الأوروبية تعلم جيداَ وتشهد العديد من العواصف الثلجية والتي تعد غير عادية، وأضاف أن روسيا أيضا تشهد خلال الفترة الحالية درجة حرارة تحت الصفر وتشهد العديد من التغيرات المناخية التي تعد كبيرة في مناخها.

Advertisements

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال محمد قائلاً “هناك احتباس حراري تشهده الكرة الأرضية بأكملها سوف يزيد ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية مما يبشر بكارثة كبيرة سوف تحدث للكرة الأرضية إذا ارتفعت درجة الحرارة درجتين”، وأضاف أن ظاهرة الاحتباس الحراري سوف تتسبب في العديد من المشاكل الكبرى وسوف تؤدي إلى انهيارات جليدية في الجبال الجليدية بالقطب الشمالي.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعال محمد “لابد من تطبيق ما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ بباريس”، وشدد على ضرورة أن تعمل محافظة الإسكندرية المصرية بكامل طاقتها في الوقت الراهن من أجل استقبال أي تطوير جديد في المناخ، وأضاف أن محافظة الإسكندرية عليها أن تأخذ احتياطات الحيطة والحذر لمواجهة أي زيادة في منسوب مياه البحر.

أقرا المزيد تقرير دولى يدعو لاجراءات صارمة للحد من الاحتباس الحرارى