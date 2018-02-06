“عمال مصر” يؤيدون “السيسي” في الانتخابات لاستكمال المشروعات القومية

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية “ممدوح بلال” عن تأييد العمال لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية القادم من أجل العمل على استكمال المشروعات القومية وما تم من إنجازات كبيرة على أرض الواقع.

وجاء هذه التصريحات خلال كلمة ممدوح بلال خلال مشاركته في فعاليات “المؤتمر العمالي” الذي تم تنظيمه من قبل “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” بالتعاون مع نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، ونقابة التعليم والبحث العلمي، ونقابة الخدمات الصحية، وائتلاف حب الوطن اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

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وقد تقدم ممدوح بلال إلى تقديم التحية لجميع رجال القوات المسلحة، وجميع رجال الشرطة المصرية بسبب حربهم الحالية لمكافحة الإرهاب، وأكد على أن عمال جمهورية مصر العربية في انتظار يوم التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية خلال شهر مارس القادم من أجل النزول إلى صناديق الاقتراع وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تقديم رسالة إلى جميع دول العالم تظهر فيه قوة عمال الدولة المصرية.

وأوضح ممدوح بلال إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية قد قام بتحقيق العديد من الإنجازات من خلال إقامة المشروعات الكبرى والقومية التي تحتاج إلى 50 سنة من أجل التنفيذ ولكن الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قامت بالانتهاء من تلك المشروعات خلال أربع سنوات فقط، وأكد على ضرورة أن يقف عمال مصر في وجه العملاء والخونة الذين يريدون الشر بالدولة المصرية، كما قام المؤتمر بعرض “فيلم تسجيلي” لأهم إنجازات الرئيس خلال الأربعة سنوات الماضية.

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