“ساويرس” يرد على طلب أحد متابعيه بخصوص “أماني الخياط” طردتها

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تابع موقع مصر 365 إعلان الإعلامية “أماني الخياط” تصريح يعد تصريح مسيء ضد سلطنة عمان وتعد مثل هذه التصريحات الغير لائقة التي تصدرها الإعلامية أماني الخياط في حق الدول العربية، والتي قد تؤدي إلى وقوع أزمات سياسية دبلوماسية، ولم تكون سلطنة عمان هي الدولة الأولى التي تهاجمها الإعلامية بناء على معلومات مغلوطة وطريقة عرضها التي تتراوح ما بين السب والسخرية.

حيث أعلنت الإعلامية أماني الخياط التي تقدمها قناة أون لايف الفضائية من خلال برنامجها “بين السطور” حيث صرح قائلة أن سلطنة عمان دولة صغيرة على الرغم من أنها ثاني أكبر دول الخليج العربي من حيث المساحة والتي تبلغ 309,500 كيلومتر مربع، وأشارت “عمان إمارة صغيرة يملي عليها الدور السياسي الذي تلعبه في المنطقة”.

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وقد قام رجال الأعمال المصري “نجيب ساويرس” بالرد على تصريحات أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي عبر موقع تويتر بخصوص التصريحات المسيئة للإعلامية أماني الخياط حيث صرح قائلاً ” هذه المذيعة كان سبق أن طردتها من المحطة لتجاوزها مع المملكة المغربية”.

أستاذ نجيب احنا بنحترمك ف سلطنة عمان ونرجوا منكم مخاطبة المذيعه أماني الخياط التابعه لقناتكم بعدم الإساءة للسلطنة التي تربطها علاقات متميزة مع مصر 💜💖 @NaguibSawiris — rody237 🇴🇲 (@rody2371) February 5, 2018

حسب قام حساب يسمى “رودي” على موقع تويتر بطلب إلى رجل الأعمال المصري قائلاً ” أستاذ نجيب إحنا بنحترمك في سلطنة عمان، ونرجو منكم مخاطبة المذيعة أماني الخياط التابعة لقناتكم بعدم الإساءة للسلطنة التي تربطها علاقات متميزة مع مصر”.

ليرد على طلبها نجيب ساويرس قائلاً ” سيدتي أنا بعت المحطة منذ عام، وليس لي أي علاقة بها منذ ذلك الوقت، وهذه المذيعة كان سبق أن طردتها من المحطة لتجاوزها مع المملكة المغربية”.

سيدتى انا بعت المحطة منذ عام و ليس لى أى علاقة بها منذ ذلك الوقت و هذه المذيعة كان سبق ان طردتها من المحطة لتجاوزها مع المملكةً المغربية . https://t.co/unaJiDtKlv — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 5, 2018

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