مسؤول مصري في البترول: التعليق التركي بخصوص اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص كلام فارغ

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وقال مسؤول في وزارة البترول إن الرفض التركي بخصوص الاتفاقية الثنائية بين مصر وقبرص بخصوص ترسيم الحدود ليس له أي اساس قانوني مؤكدا أن تصريحات مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي غير مهمة بالنسبة للجانبين وتعد في اطار الكلمات الفارغة، وقد حددت مصر وقبرص الحدود البحرية وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة في أعالي البحار والقانونية بنسبة 100٪ “.

واضاف المسؤول في بيان صحفي له أن “تركيا تمارس الإرهاب مع قبرص لسرقة الغاز المتوسطي على اساس ان قبرص جزيرة وليست دولة ولا تعترف بها الدول المشاركة في الترسيم البحري”. الاتفاقات “.

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واضاف ان “مصر رشحت الحدود البحرية مع قبرص وفقا للاتفاقات الدولية وحصلنا على موافقات دولية قبل أي عطاءات دولية في شرق المتوسط ​​على شركات النفط الدولية”،واضاف ان “اي تجاوز على حدودنا البحرية ستعالج بالتأكيد من قبل وزارة الدفاع المصرية”.

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