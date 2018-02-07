حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 7/2/2018 ودرجات الحرارة في المدن والمحافظات

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن حالة الطقس في مصر، وذلك وفقا للتقارير التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء الموافق 7/2/2018، حيث ذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس دافء على المناطق الشمالية للبلاد، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، وذلك بالمقارنة بهذا الوقت من العام، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع كلما اتجهنا جنوبا، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم :

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم خلال التقارير التي نشرتها اليوم، حيث من المتوقع اليوم استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي يسود طقس دافء على السواحل الشمالية للبلاد، حارة على السواحل الجنوبية خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل.

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هذا وتتكون الشبورة المائية الكثيفة على السواحل للمناطق الشمالية للبلاد، والتي قد تتحول في بعض المناطق إلى ضباب، هذا وتنتشر في منطقة الوجه البحري ومدن القناه والقاهرة وتمتد حتى تصل إلى المنطقة الشمالية للصعيد، مع هبوب الرياح الشمالية الشرقية والتي ستكون خفيفة إلى معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحرين اليوم، فهي خفيفة إلى معتدلة، حيث يصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط ما بين المتر والمتر ونصف، وتهب الرياح الشمالية الشرقية، بينما يصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر إلى ما بين النصف متر والمتر وربع وتهب الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم :

القاهرة : 18 29. وسط الدلتا : 16 29. الإسكندرية : 15 25. بلطيم : 15 25. مطروح : 15 22. السلوم : 16 23. سيوة : 15 28. بورسعيد : 15 22. دمياط : 15 22. العريش : 10 25. رفح : 11 25. الإسماعيلية : 14 30. السويس : 14 30. رأس سدر : 14 29. نخل : 06 29. نويبع : 20 28. طابا : 17 27. كاترين : 09 27. الطور : 10 27. شرم الشيخ : 18 29. الغردقة : 15 30 . مرسى علم : 16 30. الفيوم : 16 29. بني سويف : 13 29. المنيا : 10 30. أسيوط : 10 31. سوهاج : 10 31. قنا : 11 31. الأقصر : 11 31. أسوان : 14 32. أبو سمبل : 18 31. الوادي الجديد : 14 31. شلاتين : 19 27. أبو رماد : 19 26. رأس حدربة : 18 26. حلايب : 20 25.