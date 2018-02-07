“البرادعي” يوجه رسالة الى الشباب الواعي ضد ختان الإناث

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تابع موقع مصر 365 اختيار “اللجنة الدولية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل في الاتحاد الإفريقي” مساء الموافق السادس من شهر فبراير لعام 2018 وهو اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، ليتم اختيار عنوان من قبل اللجنة الدولية “القضاء على ختان الإناث قرار سياسي” من أجل تشجيع ودعم صناع القرار من أجل اتخاذ سياسات من أجل القضاء على “ختان الإناث”.

وطالب نائب رئيس الجمهورية الأسبق للشؤون الخارجية “محمد البرادعي من الشباب الواعي أن لا يعرضوا جميع فتياتهم إلى “الختان” بسبب ما تم إثباته من قبل العلم حول الآثار السلبية والضارة على الإناث من جراء الختان.

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وقد أعلن محمد البرادعي على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “موقع تويتر” قائلاً “إلى الشباب الواعي أثبت العلم الآثار البشعة لتلك الممارسات الهمجية لا تعرضوا أبدا فتياتكم لهذه الجريمة المدمرة جسديا ونفسيا واجبكم توعية من حولكم مستقبلنا في تغيير الأفكار والممارسات البالية”.

ويجدر هنا الإشارة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث هو يوم من أجل توعية العالم تحت رعاية منظمة اليونيسيف العالمية من أجل القضاء على ظاهرة ختان الإناث في جميع أنحاء العالم.

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