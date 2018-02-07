“خبير” إقامة وحدات الطاقة الشمسية فوق المنازل سيساهم في خفض استهلاك الطاقة

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تابع موقع مصر 365 دعوة صادرة من خبير الطاقة الشمسية المهندس “وائل النشار” إلى جميع مؤسسات الدولة المصرية المعنية بموضوع الطاقة إلى الاهتمام بإدراج مخطط إنشاء محطات صغيرة فوق أسطح المصانع والشركات بالإضافة إلى المنازل على جانب اهتمامات هذه الجهات بإقامة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية في منطقة بنبان التابعة لمحافظة أسوان.

أعلن المهندس وائل النشار أن الدولة المصرية يجب أن تقوم على تشجيع المستثمرين الصغار إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال “الطاقة الشمسية”، وأشار أن إقامة محطات بنبان بمحافظة أسوان والتي تقدر بحوالي ألفين ميجا وات، أوضح أنه كان من الممكن الحصول على نفس هذا القدر من إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق نشر الألواح الشمسية الصغيرة على أسطح ما يقارب من مائتين ألف منزل أو هيئة تابع للجهات الحكومية أو شركات.

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أضاف المهندس وائل النشار أن معظم استهلاك واستخدام الطاقة في جمهورية مصر العربية يتم استخدامه في المنازل، وأوضح أن إقامة الألواح الشمسية على أسطح المنازل سوف يؤدي إلى العمل على خفض التعريفة الكهربائية والتي يتم في الوقت الراهن العمل على تطويرها منذ أن تم إدراجها خلال شهر أكتوبر لعام 2014.

أشار المهندس وائل النشار إلى أن إقامة مشروع محطات بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان سوف يعادل إنتاج السد العالي من الطاقة الكهربائية، وأشار أن هذه المشروع سوف يعمل على جذب العديد من الاستثمارات الجديدة إلى جمهورية مصر العربية خلال إقامة أربعين محطة كهربائية بمقدار طاقة يصل على خمسين ميجا وات للمحطة الكهربائية الواحدة.

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