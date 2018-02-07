مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الدواء المصري

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وافق مبدئيا مجلس الوزراء على مشروع قانون الدواء المصري الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لتطوير المنظومة الصحية المصرية وتنمية الصناعات الطبية، على أن يتم رفع الملاحظات التي أثارت خلال الاجتماع إلى وزارة العدل بهدف إضافتها ثم إعادة عرض مشروع القانون في الصيغة النهائية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ورقابة مجال تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية سواء البشرية او البيطرية وما في حكمهم، إلى جانب تنظيم مشروع القانون عملية الشراء الموحد سواء للأجهزة والمستلزمات الطبية أو المستحضرات الدوائية.

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وينص مشروع القانون على إنشاء المجلس الأعلى للـ دواء والتكنولوجيات الطبية تحت رئاسة رئيس الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين، كما يسعى إلى وضع السياسة العامة الخاصة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها من خلال اتباع الخطط والبرامج اللازمة.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء 2 هيئة عامة مقرها الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة وهما هيئة خدمية يطلق عليها اسم ” هيئة الدواء المصرية ” وتقوم بالرقابة على الدواء والثانية اقتصادية تحمل أسم ” الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية ” تجري عمليات الشراء الموحد للأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

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