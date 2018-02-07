حزب شفيق يعلن عن موقفه من الانتخابات الرئاسية غدا

يعقد غدا الخميس حزب الحركة الوطنية المصرية المعروف بـ “حزب شفيق” اجتماعا مع أعضاء الأمانة العامة للحزب وبعده مباشرة اجتماع آخر مع أعضاء الهيئة العليا بهدف تحديد الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المتحدث باسم الحزب خالد العوامي في البيان الصادر اليوم الأربعاء أن الاجتماع سوف يحدد فيه القرار النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يساند خيارات الشعب وتوجهات المواطنين.
وأضاف العوامي أنه في الأجتماع سوف يعرض رأي أمانات المحافظات والقيادات الميدانية بناء على تقارير استطلاع الرأي ومتابعة إجراءاتها الأمانة الفرعية يعقبها مباشرة الكشف عن الموقف الرسمي للحزب في جميع محافظات الجمهورية.
والجدير بالإشارة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تعقد في شهر مارس المقبل.
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