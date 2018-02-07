حزب شفيق يعلن عن موقفه من الانتخابات الرئاسية غدا

Advertisements

يعقد غدا الخميس حزب الحركة الوطنية المصرية المعروف بـ “حزب شفيق” اجتماعا مع أعضاء الأمانة العامة للحزب وبعده مباشرة اجتماع آخر مع أعضاء الهيئة العليا بهدف تحديد الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحزب خالد العوامي في البيان الصادر اليوم الأربعاء أن الاجتماع سوف يحدد فيه القرار النهائي من الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يساند خيارات الشعب وتوجهات المواطنين.

Advertisements

وأضاف العوامي أنه في الأجتماع سوف يعرض رأي أمانات المحافظات والقيادات الميدانية بناء على تقارير استطلاع الرأي ومتابعة إجراءاتها الأمانة الفرعية يعقبها مباشرة الكشف عن الموقف الرسمي للحزب في جميع محافظات الجمهورية.

والجدير بالإشارة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تعقد في شهر مارس المقبل.

اقرأ أيضا..بالفيديو “صلاح فوزي” غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية