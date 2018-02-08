مصر تحذر تركيا: سيادة مصر علي شرق البحر المتوسط لن تمس

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صباح اليوم الموافق 7/2/2018 قامت وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان ضد تركيا وجاء نص البيان كالتالي:

تعقيبا علي التصريحات التي صرح بها وزير خارجية تركيا “مولود جاويش أوغلو” يوم الاثنين 5 فبراير الحالي بخصوص عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، وقد أكد المستشار أحمد أبو زيد والذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها في الأمم المتحدة.

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ووجه”أبو اليزيد” تحذيراً إلى تركيا وإلى من يحاول المساس بحقوق الدولة المصرية في هذه المنطقة، وأن مصر سوف تتصدى لكل هذه المحاولات.

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