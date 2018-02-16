خالد علي: متضامن مع عبد المنعم أبو الفتوح وحزب مصر القوية

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قام المحامي الحقوقي المرشح المنسحب من السباق الرئاسى القادم لعام 2018، الدكتور خالد علي، بالتضامن مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، مشيرا بأن العمل السياسي الذي يقوم به أبو الفتوح ليس جريمة.

ويذكر أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض علي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير الجاري وذلك بأمر من النيابة العامة.

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وذكرت النيابة العامة بأن أبرز التهم الموجهة الي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، هو أنه كان علي اتصال بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وايضا ظهوره على قناة الجزيرة الفضائية القطرية التي تشجع الإرهاب على مصر.

وبعد معرفة خبر إلقاء القبض علي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وذلك بأمر من النيابة العامة، قام المحامي خالد علي المرشح المنسحب للانتخابات الرئاسية المقبلة، بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا فيها، أنه متضامن مع حزب مصر القوية ومتضامن مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأنه يوجه له كافة الدعم، وايضا متضامن مع الاستاذ محمد القصاص مشيرا إلي أن العمل السياسي ليس جريمة حتى تقوم النيابة العامة بمحاسبة رموز الأحزاب السياسية، وانة متضامن معهم حتى تقوم النيابة العامة بإطلاق سراحهم.

والجدير بالذكر بأن المحامي والناشط السياسي والحقوقي الدكتور خالد على، قد قام بالإعلان على انه لن يقوم بخوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة التي من المقرر أن تتم في شهر مارس لهذا العام، حيث كان سيكون منافس الرئيس الحالي الذي سوف تنتهي مدته في شهر مارس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام المحامي خالد بالإعلان عن تلك القرار من خلال مؤتمر صحفي حيث قال فيه إن لن يقوم بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولن يقوم بتقديم الأوراق الي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولن يخوض تلك السباق الانتخابي، عاشت مصر وشبابها المناضل القادر على تحمل الصعاب والعقبات، ويذكر بانة قام بإعلان عن تلك القرار بعد اليوم الذي تم إلقاء القبض فيه على مرشح محتمل آخر وهو رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان.

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