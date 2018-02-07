المتحدث باسم المترو الزيادة الجديدة لأسعار التذاكر بداية أبريل كأقصى تقدير

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات حيث أعلن عن قيام الوزارة بتركيب ما يقارب من ثمانمائة وخمسين بوابة ذكية في محطات مترو الأنفاق بمختلف خطوط المترو، من أجل أن تعمل البوابات الذكية الجديدة على نظامين، النظام الأول هوت نظام التذكرة العادية أما النظام الثاني هو نظام اشتراكات المترو الشهرية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات أن الوزارة تعتزم أن تبدأ تنفيذ قراراتها برفع أسعار تذاكر المترو كما تم الإعلان عنها في وقت سابق بعد أن يتم الانتهاء من تركيب البوابات الذكية الجديدة في جميع محطات مترو الأنفاق الخط الأول والخط الثاني.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أن النظام الجديدة سوف يتم إدراجه تحت مسمى “النظام العادل للتذاكر” على أنه يعتمد عدد المحطات التي سوف يستقلها الراكب بدلاً من أسعار التذاكر الموحدة على أن يكون هناك شرائح للتذاكر ليقوم الراكب بدفع المبلغ عن عدد المحطات التي سوف يستقلها داخل المترو.

وأعلن المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق أن قرار زيادة أسعار التذاكر لم تصدر بشكل رسمي حتى الوقت الراهن من قبل “وزارة النقل والمواصلات المصرية” ولكن من المتوقع أن تكون خلال شهر أبريل القادم لعام 2018 على أقصى تقدير، بعد أن يتم الانتهاء من تركيب ثمانمائة وخمسين بوابة ذكية في مخارج و مداخل محطات المترو في الخطين الأول والثاني.

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