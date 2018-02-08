تعرف على أهم التفاصيل الاقتصادية في الجولة الخليجية للرئيس السيسي

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قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة خليجية في دبي للأعمال وذهب في أول زيارة له إلى سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول من يؤيد الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجاوزت استثماراتها بنحو 6.2 مليار دولار في عام 2017، مقابل 6 مليارات دولار في عام 2016.

أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في مصر هي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع الصناعي والسياحي، و قطاعي البناء والزراعة.

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ويشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 45.5٪ من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر. وتمثل استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع 92.3٪ من إجمالي الاستثمارات العربية و 73.9٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بشكل عام.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.5 مليار دولار في عام 2016 مقارنة ب 2.75 مليار دولار في عام 2015، وعدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر حوالي 877 شركة في عام 2017، مقارنة ب 819 شركة في عام 2016.

ويبلغ الفائض في الميزان التجاري بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار في عام 2017 مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2016

وأهم الاتفاقيات المبرمة بين البلدين هي الاتفاق على تطوير مرافق المرافق باستثمارات قدرها 4.9 مليار دولار في عام 2013 وتوقيع اتفاقية التدريب للتوظيف باستثمارات 250 مليون جنيه في عام 2014 وتوقيع اتفاقية الطاقة المتجددة مع استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار في عام 2015.

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