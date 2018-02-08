برلماني يتقدم بطلب إحاطة عاجل بسبب انتشار انتحار الشباب بالحبة الفسفورية

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تابع موقع مصر 365 توجيه البرلماني “أشرف رحيم” طلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا، ووزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي حول انتشار ظاهرة الانتحار في المجتمعات المصرية عن طريق استخدام حبة الغلة التي تسمى “الحبة الفسفورية” التي يتم تخصيصها من أجل تخزين حبوب القمح.

وأعلن البرلماني أحمد رحيم في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور “علي عبدالعال” أن الحبة الفسفورية يتم بيعها في الصيدليات البيطرية إلى جانب بيعها في محلات المبيدات الزراعة دون أي رقابة من وزارة الصحة والسكان أو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وأعرب النائب أحمد رحيم على استنكاره لعدم وجود أي مصل لمواجهة أضرار الحبة الفسفورية، على الرغم من أن عدد كبير من الفلاحين في جمهورية مصر العربية يعتمدون على الحبة الفسفورية من أجل تخزين حبوب القمح، وقد استخدمها الشباب المصري في الفترة الأخيرة في الانتحار.

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