“وزير أسبق يعلن تركيا لا تعترف بقبرص ولا يمكن التنقيب عن الثروات دون ترسيم الحدود

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تابع موقع مصر 365 تصريحات المهندس “أسامة كمال” وزير البترول الأسبق” حيث أعلن قائلاً “إن المزاعم التركية بعدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية وبين دولة قبرص حيث أعلن ان التنقيب عن البترول والغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط نابعة من كون الدولة التركية لا تعترف بقبرص وقد قامت باجتياحها من قبل، وأنه لا توجد علاقات بينهما”.

وأوضح طارق كمال أنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بالتنقيب عن الثروات في المياه الإقليمية بدون حصولها على اتفاقيات دولية من أجل ترسيم الحدود، وأشار أن هناك ثلاث دول في العالم فقط لم توقع أي اتفاقيات دولية من أجل ترسيم الحدود وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتركيا.

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وأضاف طارق كامل قائلاً “أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر العالم بأكمله ملكاً لها، أما الدولة الإسرائيلية فهي تعد كيان محتل هناك من يعترف به، وهناك من لا يعترف به، أما الدولة التركية فهي لا تعترف من الأساس بقبرص، وقامت باحتياجها ولا توجد أي علاقات دولية بين البلدين”.

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