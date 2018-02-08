وزير الصحة يعلن عن المتسبب في فضيحة “مستشفى العباسية للصحة النفسية”

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي بأنه قد تم افتتاح ما يقارب من اثنين وأربعين مستشفى في محافظات صعيد مصر خلال الفترة السابقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص “وزارة الصحة والسكان” من أجل العمل على تطوير الخدمات الصحية والمنشآت التابعة لها في مختلف المحافظات المصرية.

وشدد وزير الصحة والسكان على أن الدولة المصرية قد قامت بتخصيص ثلاثة مليار جنيه مصري كنصيب لمحافظات الصعيد من أجل العمل على تطوير منظومة الخدمات الصحية فيه.

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وأعلن وزير الصحة والسكان أن الفترة السابقة قد قامت الوزارة بإدراج حملات طبية في عدد من محافظات الدولة المصرية وخصوصا المحافظات التي تشهد زيادة سكانية عالية لتحقيق رغبة الحكومة المصرية في العمل على زيادة الوعي الصحي بين جموع الشعب في الدولة المصرية.

أعلن وزير الصحة والسكان بأن الوزارة قد أصبحت خلال الفترة الحالية جاهزة من أجل العمل على تطبيق “قانون التأمين الصحي الجديد”، وشدد على أن وزارة الصحة والسكان قد قامت بتحميل مسؤولية الحادث كاملة إلى الممرضة التي تسببت في أزمة “مستشفى العباسية للصحة النفسية” ليتم بعدها تحويلها القضية إلى النائب العام، وخصوصا بعدما علمت الوزارة بأن الممرضة كانت ترغب بالعمل في وسائل الإعلام ولهذه السبب قد تسببت في وقوع أزمة داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية خلال الفترة السابقة.

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